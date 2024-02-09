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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! "Kocaman olmuş"

Magazin gündeminde sıkça yer alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in evliliğinden üç çocukları oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında kural bozarak Ali ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı! Anne-oğlun pozu sosyal medyayı sallarken Ali'nin son hali şaşkına çevirdi. İşte Bergüzar Korel'in yaptığı o paylaşım...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:30
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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! Kocaman olmuş

Bergüzar Korel oğlu Ali'yi ilk kez paylaştı. Son halini görenler şaşkına döndü. İşte ünlü oyuncunun sosyal medydan paylaştığı o pozlar...

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! Kocaman olmuş

2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! Kocaman olmuş

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! Kocaman olmuş

Ünlü oyuncu, çocuklarını kameralardan ve sosyal medyadan uzak tutma konusundaki tutumuyla tanınıyor. Ancak, annelik üzerine yaptığı samimi paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! Kocaman olmuş

Son zamanlarda sosyal medyayı daha aktif kullanan Bergüzar Korel, uzun bir aradan sonra kuralı bozarak ilk çocuğu Ali'yi paylaştı.