Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in sır gibi sakladığı oğulları Ali görenleri şaşırttı! "Kocaman olmuş"

Magazin gündeminde sıkça yer alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in evliliğinden üç çocukları oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında kural bozarak Ali ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı! Anne-oğlun pozu sosyal medyayı sallarken Ali'nin son hali şaşkına çevirdi. İşte Bergüzar Korel'in yaptığı o paylaşım...