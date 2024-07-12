Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğullarının son hali...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında. Son dönemde yaşadığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde üç çocuğa sahip olan ünlü çiftin, gözlerden uzak büyüttükleri oğlu Ali'nin son hali ise merak ediliyor. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. İşte son hali...