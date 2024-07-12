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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğullarının son hali...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında. Son dönemde yaşadığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde üç çocuğa sahip olan ünlü çiftin, gözlerden uzak büyüttükleri oğlu Ali'nin son hali ise merak ediliyor. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. İşte son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 11:39 Güncelleme: 12.07.2024 11:39
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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğulların son hali...

Binbir Gece dizisiyle akıllara kazınan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in 15 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğulların son hali...

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğulların son hali...

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ve İstanbul-Londra arası mekik dokuyan ünlü oyuncu, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarında günlük yaşamına dair detaylara sık sık yer veriyor.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğulların son hali...

Korel'in büyük oğlu Ali'nin son hali de merak ediliyor. Bergüzar Korel daha önce de oğlu Ali ile bu kareleri paylaşmıştı.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı Ali, koca delikanlı oldu! Sır gibi sakladığı oğulların son hali...

Bazı sosyal medya takipçileri ise 'annesinin boyunu geçmiş', 'Ne kadar büyümüş' gibi yorumlarda bulunmuştu.