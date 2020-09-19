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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…
67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i sokak ortasında darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı. Elinde odun parçasıyla Meriç'in evine giden Halil Sezai, 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi. Konuyla ilgili konuşan Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu, 'Abimi kınıyorum' dedi.
Giriş Tarihi: 19.09.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 11:06
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