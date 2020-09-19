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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i sokak ortasında darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı. Elinde odun parçasıyla Meriç'in evine giden Halil Sezai, 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi. Konuyla ilgili konuşan Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu, 'Abimi kınıyorum' dedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 11:06
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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı. Ünlü şarkıcı olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi.


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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar ise, "Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz" diye konuştu.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi: "Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, 'odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun' diye takılmaktı. Espri amaçlıydı.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

Tuzla'da tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in evini basıp odunla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu: Abimi kınıyorum…

Halil Sezai, olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, odun parçasına ise polis tarafından el konuldu.