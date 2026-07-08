Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu

"AZ KALSIN TÜM BİLGİLERİMİ VERECEKTİM"

Yaşadığı korku dolu süreci anlatan Halil Ergün, dolandırıcıların son derece profesyonel hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz olaylar çok fazla oluyormuş ama benim bilgim yoktu. Beni Beykoz Karakolu'ndan başkomiser olduğunu söyleyen bir adam ve ekibi aradı. Tüm bilgilerimin kullanıldığını, hatta fotoğraflarımın da çalınıp başka kötü işlere alet edildiğini söylediler. Mal varlığımın tehlikede olduğunu ve emniyet eliyle koruma altına alınması gerektiğini anlattılar."

Dolandırıcıların anlattıklarının oldukça inandırıcı olduğunu söyleyen Ergün, "Az kalsın tüm bilgilerimi verecektim. Sürekli irtibat halindeydik. Her şey o kadar inandırıcıydı ki... Beni sürekli kontrol ediyorlardı. Evden de çok çıkmamı istemiyorlardı" dedi.