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Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Üç gün boyunca telefonla psikolojik baskı altında tutulan 80 yaşındaki oyuncu, komşusunun dikkati sayesinde milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden son anda döndü.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 1

Türk sinemasının usta isimlerinden Halil Ergün, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık üç gün boyunca psikolojik baskı altında tuttuğu 80 yaşındaki oyuncu, komşusunun oğlunun dikkati sayesinde milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden döndü.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 2

Posta'da yer alan habere göre, Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar kendilerini Beykoz Karakolu'nda görevli polisler olarak tanıttı. Ergün'e kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının çalındığını söyleyen şüpheliler, mal varlığının tehlikede olduğunu ve devlet tarafından yürütülen gizli bir operasyon kapsamında koruma altına alınması gerektiğini öne sürdü.

Ahaber
Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 3

ÜÇ GÜN BOYUNCA TELEFONLA KONTROL ALTINDA TUTTULAR

Yaklaşık üç gün boyunca Halil Ergün ile sürekli telefon trafiği kuran dolandırıcılar, usta oyuncuyu ağır bir psikolojik baskı altında tuttu. Gün içerisinde defalarca aranan Ergün'den evden fazla çıkmaması ve yaşananları hiç kimseyle paylaşmaması istendi.

Şüphelilerin her adımını takip ediyormuş izlenimi verdiğini anlatan Halil Ergün, yaşadığı korku nedeniyle günlerce uyuyamadığını ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 4

KOMŞUSUNUN OĞLU DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Dolandırıcılık girişiminin ortaya çıkması ise tesadüf sonucu gerçekleşti. Halil Ergün'ün evindeki elektronik bir cihazın arızalanması üzerine komşusunun oğlu tamir için eve geldi.

Usta oyuncunun gergin ve tedirgin halini fark eden genç, Ergün'e neden üzgün olduğunu sordu. İlk başta yaşadıklarını anlatmak istemeyen Ergün, bir süre sonra "Kimseye söylemeyeceğine söz ver" diyerek başından geçenleri paylaştı.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 5

Kendisini Beykoz Karakolu'ndan bir başkomiserin aradığını ve devletin yürüttüğü gizli bir operasyon kapsamında hareket ettiğini düşündüğünü söyleyen Ergün'ü dinleyen genç komşu, bunun bilinen telefon dolandırıcılığı yöntemlerinden biri olduğunu fark etti.

Halil Ergün'ü uyaran genç, usta oyuncuyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 6

"AZ KALSIN TÜM BİLGİLERİMİ VERECEKTİM"

Yaşadığı korku dolu süreci anlatan Halil Ergün, dolandırıcıların son derece profesyonel hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz olaylar çok fazla oluyormuş ama benim bilgim yoktu. Beni Beykoz Karakolu'ndan başkomiser olduğunu söyleyen bir adam ve ekibi aradı. Tüm bilgilerimin kullanıldığını, hatta fotoğraflarımın da çalınıp başka kötü işlere alet edildiğini söylediler. Mal varlığımın tehlikede olduğunu ve emniyet eliyle koruma altına alınması gerektiğini anlattılar."

Dolandırıcıların anlattıklarının oldukça inandırıcı olduğunu söyleyen Ergün, "Az kalsın tüm bilgilerimi verecektim. Sürekli irtibat halindeydik. Her şey o kadar inandırıcıydı ki... Beni sürekli kontrol ediyorlardı. Evden de çok çıkmamı istemiyorlardı" dedi.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 7

"EN YAKINLARIMLA BİLE KONUŞMAMAMI İSTEDİLER"

Şüphelilerin kendisini çevresinden izole etmeye çalıştığını belirten Halil Ergün, "Bu konuyu hiç kimseyle paylaşmamam konusunda sürekli baskı yapıyorlardı. En yakınlarımla bile konuşmamam gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü onlara göre paylaşırsam onlar da tehlikeye girecekti" ifadelerini kullandı.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 8

"UYKULARIM KAÇTI"

Yaşadığı yoğun stresin sağlığını da etkilediğini anlatan usta oyuncu, üç gün boyunca büyük korku yaşadığını söyledi.

Ergün, "Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum. Kimseyle paylaşamamak, sürekli korku içinde yaşamak gerçekten çok zordu. Her şeyi onlara teslim etmek üzereydim. O kadar profesyonel davranıyorlardı ki insanın şüphelenmesi bile zorlaşıyordu" diye konuştu.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 9

"KOMŞUMUZUN OĞLU HAYATIMI KURTARDI"

Kendisini büyük bir dolandırıcılıktan komşusunun oğlunun kurtardığını söyleyen Halil Ergün, yaşananları şöyle anlattı:

"Her şey komşumuzun oğlunun eve gelmesiyle değişti. Evimde bir cihaz bozulmuştu, bakmasını rica ettim. Çok stresli olduğumu fark etti. Israrla ne olduğunu sorunca ben de dayanamadım, kimseye söylememesi şartıyla anlattım. Bana bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Hemen birlikte karakola gittik. Az kalsın başıma çok büyük bir bela açılacaktı."

Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Ergün, "Emniyet peşlerinde. Yakalanmalarını umut ediyorum" dedi.

Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu 10

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri vatandaşları kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da kişisel bilgi isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Son dönemde yapay zekâ ile hazırlanan sahte belge, ses ve görüntülerin dolandırıcılık yöntemlerini daha inandırıcı hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Şüpheli telefon görüşmelerinde kişisel veya finansal bilgilerin paylaşılmaması ve doğrudan emniyet birimlerine başvurulması gerektiği belirtiliyor.

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