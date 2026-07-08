Halil Ergün az kalsın servetini kaybediyordu! Milyonluk tuzağı komşusu bozdu
Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Üç gün boyunca telefonla psikolojik baskı altında tutulan 80 yaşındaki oyuncu, komşusunun dikkati sayesinde milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden son anda döndü.
Türk sinemasının usta isimlerinden Halil Ergün, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık üç gün boyunca psikolojik baskı altında tuttuğu 80 yaşındaki oyuncu, komşusunun oğlunun dikkati sayesinde milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden döndü.
Posta'da yer alan habere göre, Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar kendilerini Beykoz Karakolu'nda görevli polisler olarak tanıttı. Ergün'e kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının çalındığını söyleyen şüpheliler, mal varlığının tehlikede olduğunu ve devlet tarafından yürütülen gizli bir operasyon kapsamında koruma altına alınması gerektiğini öne sürdü.
ÜÇ GÜN BOYUNCA TELEFONLA KONTROL ALTINDA TUTTULAR
Yaklaşık üç gün boyunca Halil Ergün ile sürekli telefon trafiği kuran dolandırıcılar, usta oyuncuyu ağır bir psikolojik baskı altında tuttu. Gün içerisinde defalarca aranan Ergün'den evden fazla çıkmaması ve yaşananları hiç kimseyle paylaşmaması istendi.
Şüphelilerin her adımını takip ediyormuş izlenimi verdiğini anlatan Halil Ergün, yaşadığı korku nedeniyle günlerce uyuyamadığını ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi.
KOMŞUSUNUN OĞLU DURUMDAN ŞÜPHELENDİ
Dolandırıcılık girişiminin ortaya çıkması ise tesadüf sonucu gerçekleşti. Halil Ergün'ün evindeki elektronik bir cihazın arızalanması üzerine komşusunun oğlu tamir için eve geldi.
Usta oyuncunun gergin ve tedirgin halini fark eden genç, Ergün'e neden üzgün olduğunu sordu. İlk başta yaşadıklarını anlatmak istemeyen Ergün, bir süre sonra "Kimseye söylemeyeceğine söz ver" diyerek başından geçenleri paylaştı.
Kendisini Beykoz Karakolu'ndan bir başkomiserin aradığını ve devletin yürüttüğü gizli bir operasyon kapsamında hareket ettiğini düşündüğünü söyleyen Ergün'ü dinleyen genç komşu, bunun bilinen telefon dolandırıcılığı yöntemlerinden biri olduğunu fark etti.
Halil Ergün'ü uyaran genç, usta oyuncuyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.