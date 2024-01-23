23 Ocak 2024, Salı
Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Polat Alemdar rolünü reddettiği için bin pişman oldu! Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi aradan geçen yıllara rağmen hala gündem oluyor. Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen dizi, ortaya atılan iddia ile hayranlarını şaşırttı. Meğer, Polat Alemdar karakteri için ilk teklif, Necati Şaşmaz'dan önce başka bir oyuncuya yapılmış. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:09
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