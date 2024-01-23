Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."