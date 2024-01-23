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Haberler Galeri Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Polat Alemdar rolünü reddettiği için bin pişman oldu! Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi aradan geçen yıllara rağmen hala gündem oluyor. Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen dizi, ortaya atılan iddia ile hayranlarını şaşırttı. Meğer, Polat Alemdar karakteri için ilk teklif, Necati Şaşmaz'dan önce başka bir oyuncuya yapılmış. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:09
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Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde, efsanevi karakterin ilk olarak, "Çılgın Bediş" dizisinde de rol alan bir oyuncuya teklif edildiği ortaya çıktı. Bu sürpriz ayrıntı, dizinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

Cenk Torun, "Çılgın Bediş" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çekmiş ve bu başarısı sayesinde Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları tarafından Polat Alemdar karakterini canlandırması için teklif edilmiş.

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Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

İddiaya göre, askerlik yapmadığı için teklifi reddeden Cem Torun'un açıklaması şu şekilde:

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.

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Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler.

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Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…

O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."