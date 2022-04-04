Hakim dizisinin Ömer Arif Derman'ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim dizisinde canlandırdığı Ömer Arif Derman karakteriyle ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile ekranların en popüler oyuncularından biri olan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...