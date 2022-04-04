04 Nisan 2022, Pazartesi
Hakim dizisinin Ömer Arif Derman'ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı
Hakim dizisinde canlandırdığı Ömer Arif Derman karakteriyle ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile ekranların en popüler oyuncularından biri olan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:04
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