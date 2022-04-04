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Haberler Galeri Hakim dizisinin Ömer Arif Derman'ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim dizisinin Ömer Arif Derman'ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim dizisinde canlandırdığı Ömer Arif Derman karakteriyle ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile ekranların en popüler oyuncularından biri olan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:04
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Hakim dizisinin Ömer Arif Derman’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı.

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Hakim dizisinin Ömer Arif Derman’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim Oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Hakim'de idealist ve dürüst bir halim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa giriyor. Hakim Dizisi oyuncuları arasında yer alan Erdal Beşikçioğlu karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışan Ömer Arif Derman karakterine hayat veriyor.

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Hakim dizisinin Ömer Arif Derman’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

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Hakim dizisinin Ömer Arif Derman’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.

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Hakim dizisinin Ömer Arif Derman’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…