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Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...
Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı programla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın annesi de ünlü çıktı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir dönem babası Selçuk Ural'la sorunlar yaşayan Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu. Annesinin Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...
Giriş Tarihi: 30.08.2022 16:17Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 16:18