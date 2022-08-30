30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı programla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın annesi de ünlü çıktı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir dönem babası Selçuk Ural'la sorunlar yaşayan Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu. Annesinin Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 16:18
  • 1
  • 123
Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

Şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 123
Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.

  • 3
  • 123
Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

  • 4
  • 123
Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Hakan Ural olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

  • 5
  • 123
Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Bakın kimin oğluymuş...

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener