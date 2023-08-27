27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

16 yaşında sanat dünyasına adım atan Hakan Ural, 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilmişti. Kariyeri boyunca özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ural, 11 yıl boyunca Sibel Can ile evli kalmış, bu evliliğinden iki çocuğu olmuştu. 2005'te nikah masasına oturduğu Ezgi Can Ural'la evliliğinden ise Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, şimdi annesiyle gündeme oturdu. Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Hakan Ural'ın annesi...

Giriş Tarihi: 27.08.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 06:52
  • 1
  • 108
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebilen oyuncu, zor bir çocukluk geçirdi ve çeşitli işlerde çalıştı. Ural 16'sına geldiğinde ise mankenlik yapmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 108
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan Ural, üst üste film teklifleri aldı. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk adını duyuran Hakan Ural, dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'la birliktelik yaşamaya başladı.

  • 3
  • 108
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Çift, Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu ve çok erken yaşlarda anne-baba oldu. 11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi.

  • 4
  • 108
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, şimdi ise annesiyle gündem oldu.

  • 5
  • 108
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Ural'ın annesinin Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birlikte kamera karşısına geçtiği öğrenildi.