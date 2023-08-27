Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş

Çift, Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu ve çok erken yaşlarda anne-baba oldu. 11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi.