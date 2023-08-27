27 Ağustos 2023, Pazar
Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş
16 yaşında sanat dünyasına adım atan Hakan Ural, 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilmişti. Kariyeri boyunca özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ural, 11 yıl boyunca Sibel Can ile evli kalmış, bu evliliğinden iki çocuğu olmuştu. 2005'te nikah masasına oturduğu Ezgi Can Ural'la evliliğinden ise Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, şimdi annesiyle gündeme oturdu. Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Hakan Ural'ın annesi...
Giriş Tarihi: 27.08.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 06:52
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