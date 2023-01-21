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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Hakan Ural'ın üvey babası herkesi şoke etti! Şimdilerde sunuculuk yapan Ural geçtiğimiz aylarda uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef alması sonrası Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 17:07
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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural geçtiğimiz aylarda uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef alması sonrası Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Selçuk Ural, DNA testi yaptırmasına ilişkin "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuştu.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Babası Selçuk Ural'ın açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan Hakan Ural'ın her fırsatta 'Rahmetli babam' olarak hitap ettiği üvey babası gündeme geldi.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı

Peki, Hakan Ural'ın üvey babası kimdir? İşte detaylar…