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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Hainin pususu gafil avladı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Ortalık savaş alını.. "Hainin pususu gafil avladı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Ortalık savaş alını..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölümde; Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde infaz edilmesi sonrasında ortalık savaş alanına dönüyor. Yaman Korkmaz ise Selman'ın masada infaz edilmesinin faturasını Hamdi Korkmaz ve Seko'ya kesiyor. Hamdi ise tüm olanlardan Kimsesiz Doğan'ı sorumlu tutuyor. Tuncay ve İshak ise Hızır'ı pusuya çekme hamlesi devreye giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 17:10
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EDHO son bölümde; Ceylan'ın infaz edilmesi sonrasında masada Selman'ında ölmesi bütün işleri karıştıyor. İshak ve Tuncay ise Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan adam çağırıyor. Ayrıca Ceylan'ın intikamı için yanıp tutuşan Hızır'a ise pusu kuruluyor. Hızır Çakırbeyli'nin kurulan tuzak karşısında atacağı adım bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. SON BÖLÜM ÖZETİ
Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.
Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder.
Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.