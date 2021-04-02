"Hainin pususu gafil avladı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Ortalık savaş alını..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölümde; Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde infaz edilmesi sonrasında ortalık savaş alanına dönüyor. Yaman Korkmaz ise Selman'ın masada infaz edilmesinin faturasını Hamdi Korkmaz ve Seko'ya kesiyor. Hamdi ise tüm olanlardan Kimsesiz Doğan'ı sorumlu tutuyor. Tuncay ve İshak ise Hızır'ı pusuya çekme hamlesi devreye giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar...