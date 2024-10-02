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Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer'dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

Alzheimer, beyin hücrelerinin zamanla ölmesiyle meydana gelen nörolojik bir hastalıktır. Hastalık, ilk dönemlerde basit unutkanlıklarla kendini gösterirken, zaman ilerledikçe hastalar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Özellikle de düzenli olarak tüketeceğiniz bir meyve türü ile beyin sağlığını önemli ölçüde destekleyebilirsiniz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 11:59
Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

Alzheimer, en yaygın demans türlerinden biri olan nörolojik bir hastalıktır. Beyin hücrelerinin zamanla ölmesi ve işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genellikle ileri yaşlarda başlasa da, her bireyde farklı bir seyir izleyebilir.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

ALZHEİMER'IN BELİRTİLERİ

Unutkanlık: Günlük olayları, randevuları veya isimleri unutma.
Zihinsel Karmaşa: Zaman ve mekânda yön bulmada zorluk çekme.
Dil Sorunları: Konuşurken kelimeleri bulmada veya anlamada zorluk yaşama.
Karar Verme Güçlüğü: Basit kararları alma veya günlük işlerle başa çıkmada zorluk.
Kişilik Değişiklikleri: Depresyon, kaygı, sinirlilik veya sosyal geri çekilme gibi davranış değişiklikleri.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan antioksidanlar, beyindeki kan ve oksijen akışını uyararak konsantrasyonun artmasını sağlar. Yapılan bazı araştırmalara göre, bilişsel bozukluğa sahip bireylerin dengeli ve düzenli olarak yaban mersini tüketmeleri sonucu beyin fonksiyonları iyileşebilir.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

Yaban mersinin dengeli ve düzenli tüketimi, yalnızca beyin sağlığını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de birçok olumlu etki yaratır:

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...

Kalp Sağlığı: Yaban mersini, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan flavonoid ve lifler açısından zengindir. Düzenli tüketimi, kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.

Kan Şekerinin Kontrolü: Yaban mersininin düşük glisemik indeksi, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olabilir, bu da diyabet riskini azaltır.