02 Ekim 2024, Çarşamba
Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer'dan koruyan gıda: Günde 1 porsiyon...
Alzheimer, beyin hücrelerinin zamanla ölmesiyle meydana gelen nörolojik bir hastalıktır. Hastalık, ilk dönemlerde basit unutkanlıklarla kendini gösterirken, zaman ilerledikçe hastalar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Özellikle de düzenli olarak tüketeceğiniz bir meyve türü ile beyin sağlığını önemli ölçüde destekleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 11:59