Hadise'ye benzettiler! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Bir zamanlar Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümleri, günümüzde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizide Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy ise son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yıldız, aradan geçen zamanda büyük bir değişim yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü. İşte şarkıcı Hadise'ye benzetilen Temizsoy'un son hali...