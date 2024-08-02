02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Hadise'ye benzettiler! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Bir zamanlar Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümleri, günümüzde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizide Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy ise son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yıldız, aradan geçen zamanda büyük bir değişim yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü. İşte şarkıcı Hadise'ye benzetilen Temizsoy'un son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 16:26
  • 1
  • 97
Hadise’ye benzettiler! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe olarak tanıdığımız Belemir Temizsoy son haliyle dikkat çekti.

  • 2
  • 97
Hadise’ye benzettiler! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Değişimiyle Hadise'ye benzetilen genç oyuncuya bakan bir daha bakıyor.

  • 3
  • 97
Hadise’ye benzettiler! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hadise ile benzerliğinin farkında olan Temizsoy 'Hadise makyajı' videosu bile çekmişti. Belemir Temizsoy'un takipçileri ise 'Hadise'nin ikizi gibi' yorumlarında bulundu.

  • 4
  • 97
Hadise’ye benzettiler! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Geçtiğimiz yıl evlenen Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

  • 5
  • 97
Hadise’ye benzettiler! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

İşte Belemir Temizsoy'un son hali...