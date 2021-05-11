Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! "Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi"

Hadise'nin tasarımcılıkta umduğunu bulamayan kardeşi, annesinin ördüğü ürünleri satmaya başladı. Derya Açıkgöz'ün 'yardım' adı altında 20 TL'ye mal olan bir bebek hırkasına 800 TL fiyat biçmesi, 'Soyadlarının hakkını veriyor' yorumu yaptırdı. Öte yandan ünlü popçunun şöhreti, tüm aileye yaradı. Hadise'nin kanlı bıçaklı olduğu ablası ise yönetmenlik, menajerlik ve işletmecilik yapmıştı.