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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! "Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi"

Hadise'nin tasarımcılıkta umduğunu bulamayan kardeşi, annesinin ördüğü ürünleri satmaya başladı. Derya Açıkgöz'ün 'yardım' adı altında 20 TL'ye mal olan bir bebek hırkasına 800 TL fiyat biçmesi, 'Soyadlarının hakkını veriyor' yorumu yaptırdı. Öte yandan ünlü popçunun şöhreti, tüm aileye yaradı. Hadise'nin kanlı bıçaklı olduğu ablası ise yönetmenlik, menajerlik ve işletmecilik yapmıştı.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:07
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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi

Hadise'nin şöhreti yakalamasının ardından küçük kardeşi Derya, tasarımcı; şimdilerde düşman olduğu ablası Hülya, yönetmen ve menajer olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi

Tasarımcılıkta başarılı olamadığı için Hadise'nin bile çalışmaktan vazgeçtiği Derya Açıkgöz, şimdi de annesinin ördüğü bebek kıyafetlerini satışa çıkarmaya başladı.

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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi

Satış geliriyle gençlere ve çocuklara kitap alacağını söyleyen Derya'nın seçtiği ürünler ise ateş pahası...

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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi

Örgü elbise ve takım hırkanın fiyatı 118.46 euro (1.188 TL), erkek hırka ve pantolon örgü takım 99.85 euro (1.003 TL), bebek hırka 79.74 euro (800 TL)…

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Hadise'nin ünü tüm aile yaradı! Derya Açıkgöz soyadının hakkını verdi

FİYATLAR ŞAŞKINLIK YARATTI
Türkiye'deki kadınların 15/20 TL'ye mal edip ördüğü hırkanın bile 800 TL'den satışa çıkarılması, şaşkınlık yarattı.