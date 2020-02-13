Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı
Hadise ile sevgili oldukları iddia edilen Kaan Yıldırım'ın özel hayatı merek konusu oldu. Hadise hayranları tarafından geçmişi mercek altına alınan genç oyuncu Kaan Yıldırım'ın 2019'un Haziran ayında boşandığı ortaya çıktı. Birçok kişi tarafından özel hayatı bilinmeyen Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte sanat camiasındaki isimlerin bilinmeyen eski eşleri.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:35Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:40