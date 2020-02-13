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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Hadise ile sevgili oldukları iddia edilen Kaan Yıldırım'ın özel hayatı merek konusu oldu. Hadise hayranları tarafından geçmişi mercek altına alınan genç oyuncu Kaan Yıldırım'ın 2019'un Haziran ayında boşandığı ortaya çıktı. Birçok kişi tarafından özel hayatı bilinmeyen Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte sanat camiasındaki isimlerin bilinmeyen eski eşleri.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:40
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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım Hadise ile sevgili olduğu yönündeki haberler sonrası mercek altına alındı. Magazin dünyasını dikkatini üzerine çeken Kaan Yıldırım, sosyal medyanın da konuştuğu isim oldu. Tüm bunların yanı sıra Hadise hayranları tarafında da mercek altına alınan Kaan Yıldırım'ın eski eşi herkesi şoke etti.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Son olarak Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı iddia edildi. Çıkan iddialar üzerine ne Hadise ne de Kaan Yıldırım tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Özel hayatıyla incelenen Kaan Yıldırım hakkındaki detay şaşkına çevirdi.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım'ı araştıran Hadise hayranları genç oyuncunun 2016 yılında bir evlilik yaptığını ve 2019 yılında boşandığını öğrendi.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

2016'da Ezgi Eyüboğlu ile dünya evine giren Kaan Yıldırım, 2019'un Haziran ayında boşandı. İşte Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu'nun o pozları.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım-Ezgi Eyüboğlu düğününden olan kare sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.