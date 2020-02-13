Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi olay oldu! Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım Hadise ile sevgili olduğu yönündeki haberler sonrası mercek altına alındı. Magazin dünyasını dikkatini üzerine çeken Kaan Yıldırım, sosyal medyanın da konuştuğu isim oldu. Tüm bunların yanı sıra Hadise hayranları tarafında da mercek altına alınan Kaan Yıldırım'ın eski eşi herkesi şoke etti.