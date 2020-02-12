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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı. Uzun zamandır adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise'nin dün bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşması yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin gündeme gelmesine neden oldu. Güzel şarkıcının birlikte poz verdiği köpeğin Kaan Yıldırım'a ait olduğu ve ikilini yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 11:59
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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hadise, dün yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Güzel şarkıcının paylaştığı kare üzerinden onun Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu iddia edildi.

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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda cüretkar paylaşımlarıyla da gündemde olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin beraber poz verdiği köpeğin, Kaan Yıldırım'a ait olduğu iddia edildi.

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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

AĞUSTOS AYINDA PAYLAŞTI

Yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımı yeniden dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin yanındaki köpeğin, Kaan'ın hesabından paylaştığı fotoğraftaki köpekle aynı olduğunu söyleyen takipçileri onun yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşmaya başladı.

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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.

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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Hadise'nin geçen yıl Kasım ayında yaptığı "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama 'Ben evlendim demem' açıklaması akıllara geldiyse de güzel şarkıcının menajeri tarafından bu aşk iddiaları yalanlandı.