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Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı. Uzun zamandır adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise'nin dün bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşması yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin gündeme gelmesine neden oldu. Güzel şarkıcının birlikte poz verdiği köpeğin Kaan Yıldırım'a ait olduğu ve ikilini yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 11:59
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