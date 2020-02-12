Hadise’nin paylaşımı ele verdi! Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Hadise'nin geçen yıl Kasım ayında yaptığı "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama 'Ben evlendim demem' açıklaması akıllara geldiyse de güzel şarkıcının menajeri tarafından bu aşk iddiaları yalanlandı.

