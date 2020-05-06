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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Şarkıcı Hadise, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Kaan Yıldırım için sürpriz hazırladı. Aşklarıyla magazin gündemine düşmeyen ikili her hareketleriyle yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Ulus'taki evine girerken görüntülenen Hadise, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözleriyle aşkını ilan etmişti. Hadise'nin şimdi de sevgilinin sevdiği yiyeceklerden iki koli sipariş verdiği haberiyle gündeme geldi. Bakın Hadise Kaan Yıldırım için ne siparişi verdi...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 12:02
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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Aşklarıyla 2020'ye bomba gibi düşen Hadise ve Kaan Yıldırım, her hareketleriyle yakın takibe alındı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan eden Hadise, sevgilisini mutlu etmek için kolları sıvadı

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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Hadise, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Kaan Yıldırım'a sürpriz yaptı.

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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Hadise'nin, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği öğrenildi.

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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Sokağa çıkma yasağından önce evin eksiklerini tamamlayan Hadise, Yıldırım'ın sevdiği yiyeceklerinden de alıyor.

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Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

34 yaşındaki şarkıcı, son olarak VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları paylaşmıştı.