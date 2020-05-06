Hadise’den Kaan Yıldırım’a iki koli sürpriz!

Şarkıcı Hadise, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Kaan Yıldırım için sürpriz hazırladı. Aşklarıyla magazin gündemine düşmeyen ikili her hareketleriyle yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Ulus'taki evine girerken görüntülenen Hadise, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözleriyle aşkını ilan etmişti. Hadise'nin şimdi de sevgilinin sevdiği yiyeceklerden iki koli sipariş verdiği haberiyle gündeme geldi. Bakın Hadise Kaan Yıldırım için ne siparişi verdi...