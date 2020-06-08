08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, yeni bir haberle gündeme geldi. Karantina sürecini birlikte geçiren ikili, bu süreçte ilişkilerini de farklı bir boyuta taşıdı. Çift birbirlerinin aileleriyle tanışırken Hadise'den bir ilanı aşk daha geldi. Hadise, sevgilisinin evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:56
  • 1
  • 9
Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı GALERİ DEVAM EDİYOR

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı tam gaz sürerken çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

  • 2
  • 9
Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Dışarıda görüntü vermemek için sık sık oyuncu sevgilisinin evine giden Hadise, önceki gün de kural bozmadı.

  • 3
  • 9
Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Hadise, güzel havada dışarı çıkmak yerine aşkının Ulus'taki sitesine aracıyla girerken görüntülendi.

  • 4
  • 9
Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Yakışıklı oyuncuyla evlilik planları yaptığı konuşulan popçu, sosyal medyadan da ilişkiyi bir kez daha ilan etti.

  • 5
  • 9
Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğini severken çekilen videosunu Instagram'da paylaşan Hadise, "bebeğim benim " notunu düştü.