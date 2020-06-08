Hadise’den Kaan Yıldırım'a aşkını bir kez daha ilan etti! Evinden paylaştı

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, yeni bir haberle gündeme geldi. Karantina sürecini birlikte geçiren ikili, bu süreçte ilişkilerini de farklı bir boyuta taşıdı. Çift birbirlerinin aileleriyle tanışırken Hadise'den bir ilanı aşk daha geldi. Hadise, sevgilisinin evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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