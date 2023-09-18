Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiası gündeme gelmişti. Instagram'ın hikaye bölümünden çizgili gömlek giyen bir erkek kolu paylaşan popçu, barışma iddialarını daha da alevlendirmişti. Çıkan haberler sonrası Hadise'den yeni bir gönderme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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