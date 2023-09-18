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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiası gündeme gelmişti. Instagram'ın hikaye bölümünden çizgili gömlek giyen bir erkek kolu paylaşan popçu, barışma iddialarını daha da alevlendirmişti. Çıkan haberler sonrası Hadise'den yeni bir gönderme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:24
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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

Hadise geçtiğimiz günlerde Instagram'ının hikaye bölümünde çizgili gömlek giyen bir erkek paylamıştı.

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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

O ismin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler olduğu iddia edilmişti.

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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Hadise, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığını ve gerekenin yapılacağını belirtmişti.

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Hadise yine durmadı! Eski eşi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı: Bizde bir kitap iki kere okunmaz

"BİZDE BİR KİTAP İKİ KERE OKUNMAZ"

Önceki gün bir konserde sahne alan Hadise'den eski eşine flaş bir gönderme geldi.