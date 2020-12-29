Hadise yılbaşı konserinden servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Koronavirüsü atlatmasının ardından Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyuran Hadise, kendisini işine verdi. Yılbaşı akşamı Tik Tok'ya yayınlanacak konseri için sahneye çıkan şarkıcı, üç saatlik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı iddia edildi.