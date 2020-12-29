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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise yılbaşı konserinden servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı Hadise yılbaşı konserinden servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı
Koronavirüsü atlatmasının ardından Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyuran Hadise, kendisini işine verdi. Yılbaşı akşamı Tik Tok'ya yayınlanacak konseri için sahneye çıkan şarkıcı, üç saatlik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 13:53
Geçtiğimiz haftalarda konavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. İyileşmesinin ardından kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise, daha sonra Tik Tok'ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor.
Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise konser öncesi büyük hazırlık yaptı.
Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.
Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.