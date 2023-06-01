01 Haziran 2023, Perşembe
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha
Hadise Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun peşini bırakmadı! Adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışan popçu, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. O dönem magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuş, 3 isim için hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti. Hadise bu kez 3 program sunucusuna ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 12:07
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