01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

Hadise Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun peşini bırakmadı! Adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışan popçu, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. O dönem magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuş, 3 isim için hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti. Hadise bu kez 3 program sunucusuna ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 12:07
  • 1
  • 10
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

''Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar.

  • 3
  • 10
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

"Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar''

  • 4
  • 10
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir.

  • 5
  • 10
Hadise savaş açtı! Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya bir dava daha

Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır.