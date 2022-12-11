Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kahve zinciri sahibi Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği skandallarla sona ermişti. Boşanma süreci boyunca takılarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise'nin 10 milyon TL aldığı pırlanta reklamı çıktı. Hadise, yasak aşkı Reza Zarrab'la gündeme oturdu, sürekli skandallarla konuşuldu. Her fırsatta kadın hakları duyarı yapan popçunun reklamına sosyal medyadan tepki üstüne tepki gelirken sert eleştirilerin hedefi oldu. Hadise'nin oynadığı reklam, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte sosyal medya kullanıcılarının şarkıcıyı hedef aldığı o yorumlar ve bütün ayrıntılar…