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Haberler Galeri Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kahve zinciri sahibi Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği skandallarla sona ermişti. Boşanma süreci boyunca takılarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise'nin 10 milyon TL aldığı pırlanta reklamı çıktı. Hadise, yasak aşkı Reza Zarrab'la gündeme oturdu, sürekli skandallarla konuşuldu. Her fırsatta kadın hakları duyarı yapan popçunun reklamına sosyal medyadan tepki üstüne tepki gelirken sert eleştirilerin hedefi oldu. Hadise'nin oynadığı reklam, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte sosyal medya kullanıcılarının şarkıcıyı hedef aldığı o yorumlar ve bütün ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:09
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Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

Hadise, skandallarda gündeme gelirken krizi fırsata çevirdi. Hemen hemen 5 ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den 30 Eylül'de 5 dakikada popçu, o dönem Dinçerler'in kendisinden düğün takılarını geri istemesi ve değeri 3 milyon lira olan evlilik yüzüğünün replika çıktığı haberleriyle sık sık konuşuldu.

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Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

BOŞANDIKTAN SONRA İLK İŞ…

Takvim'in haberine göre; Boşandıktan sonra ilk iş olarak sahne ücretine zam yapan Hadise, yaptığı kadın hakları vurgularıyla da dikkat çekti.

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Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

MÜCEVHER KRİZİ CEBİNE 10 MİLYON OLARAK DÖNDÜ

Bir süre önce de 'mücevher krizi'ni kullanıp reklam anlaşması yapan popçunun, tam 10 milyon TL aldığı reklam önceki gün yayınlandı.

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Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Hadise'nin birbirinden değerli pırlantalarla boy gösterdiği görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü.

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Hadise Reza Zarrab-Ebru Gündeş krizini fırsata çevirdi! Mehmet Dinçerler’den gelen sahte yüzüğün parasını fazlasıyla çıkardı! Tepki yağdı: ‘Madalya takmadığınız kaldı’

AĞIR SUÇLAMALARIN HEDEFİ OLDU

Popçunun fanları, "Hadise, güçlü kadın mesajını devam ettirip kendi pırlantasını kendi aldığını vurguluyor" derken bir diğer kesim ise ünlü şarkıcının bu reklamla kadınları metalaştırdığını söyleyip Hadise'yi fırsatçılıkla suçladı.