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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan ünlü şarkıcı Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:33
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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Ünlü şarkıcı Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.


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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi.

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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu.

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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...


Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor.

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Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...