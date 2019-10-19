Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan ünlü şarkıcı Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...