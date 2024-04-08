Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından, sık sık farklı isimlerle anılarak magazin gündeminden düşmeyen Hadise, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, son haliyle yok artık dedirtti. Kırmızı kostümüyle poz veren Hadise'nin yüzündeki değişim kadar zayıflaması da gündem oldu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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