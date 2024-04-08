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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından, sık sık farklı isimlerle anılarak magazin gündeminden düşmeyen Hadise, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, son haliyle yok artık dedirtti. Kırmızı kostümüyle poz veren Hadise'nin yüzündeki değişim kadar zayıflaması da gündem oldu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:46
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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Hadise, son haliyle herkesi şaşırttı.

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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Son olarak Hadise, makyajsız haliyle gündeme gelmişti. Kendi sosyal medya hesabından da doğal hallerini paylaşan Hadise kırmızı kombiniyle dikkat çekti.

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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Özellikle Hadise'nin yüzündeki değişim de tartışmalara sebep oldu.

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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

Hadise'nin bu halini görenler ise "Kalçan nerede?", "Çok zayıflamış" yorumlarında bulundu.

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Hadise eridikçe eridi! Son haline yorum yağdı! Hem zayıflamış hem de...

İşte o paylaşım!