Hadise daire fiyatına elbiseyle çıktı! Takipçileri tepki gösterdi

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise bu sefer elbisesi ile ön plana çıktı. Hadise, jüri üyeliği yaptığı programda giydiği elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin bir daire fiyatı olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından kombinin paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri tepki gösterdi. Kombininin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları "Bir D harfine mi bu kadar para ödedin?" gibi yorumlar yaptı.