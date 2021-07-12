12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları sürerken çiftten peş peşe aşk haberleri geldi. İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, yeni ilişkisi hakkında konuşurken Kaan Yıldırım'la ayrılığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Dinçerler'e ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen popçu, Yıldırım'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:55
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