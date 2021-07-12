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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları sürerken çiftten peş peşe aşk haberleri geldi. İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, yeni ilişkisi hakkında konuşurken Kaan Yıldırım'la ayrılığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Dinçerler'e ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen popçu, Yıldırım'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:55
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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

Bu yaz evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken aşk haberleri peş peşe geldi. Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

Çıkan iddialar sonrası Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.

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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

Kaan Yıldırım'la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise'nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le ayakları yerden kesildi.

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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

"BENİ ÇOK YORDU"

Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu" dediği öğrenildi.

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Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

"HER ŞEYİME KARIŞIYORDU"

Oyuncudan geçtiğimiz ay ayrılan Hadise, "Daha önce bitirmek istedim ama 'Toparlayalım' diye yalvardı. Son olarak bana, 'Ailem basında çıksın istemiyorum' dedi. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma... Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.