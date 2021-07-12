Hadise ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Kaan beni çok yordu

"BENİ ÇOK YORDU"

Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu" dediği öğrenildi.