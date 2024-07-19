Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Mehmet Dinçerler'den sonra...

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem Mehmet Dinçerler ile kısa süren bir evlilik yaşayan Hadise, geçtiğimiz aylarda Mert Ayaydın ile görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü popçu şimdi de gönlünü başka birine kaptırdı. Bu haber ise magazin gündeme bomba gibi düştü. İşte Hadise'nin yeni sevgilisi...