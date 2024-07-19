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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Mehmet Dinçerler'den sonra...

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem Mehmet Dinçerler ile kısa süren bir evlilik yaşayan Hadise, geçtiğimiz aylarda Mert Ayaydın ile görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü popçu şimdi de gönlünü başka birine kaptırdı. Bu haber ise magazin gündeme bomba gibi düştü. İşte Hadise'nin yeni sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 11:37
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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Yeni sevgilisi...

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Yeni sevgilisi...

Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Yeni sevgilisi...

Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İddiaya göre Hadise yine bir iş adamına aşık oldu.

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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Yeni sevgilisi...

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "İşadamı Mehmet Dinçerler ile sadece 4.5 ay süren evliliği sona erdikten sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise'nin yine aşık olduğu kulağıma geldi.

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Hadise aradığı aşkı buldu! Gönlünü iş insanına kaptırdı! Yeni sevgilisi...

En son kendinden 10 yaş küçük olan genç işadamı Mert Ayaydın ile aşk haberleri basında gündem olan Hadise'nin yine bir iş insanına gönlünü kaptırdığını öğrendim. Hadise ile adının Mustafa olduğunu öğrendiğim iş adamının ilişkisi yaklaşık bir ay önce başlamış.