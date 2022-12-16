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Haberler Galeri Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından iş hayatına odaklanan Hadise konserlerden ve rol aldığı reklam filmlerinden kısa sürede servet kazandı. Dinçerler ile ayrılığının ardından birlikte yaşadıkları Riva'daki evden taşınan ünlü popçu geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın aldı. Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:54
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Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

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Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Ayrılığın ardından Dinçerler ile birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı.

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Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

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Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

"Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım."