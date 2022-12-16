Hadise 40 milyon TL’lik evinin tadilatına servet döktü! Kazandıklarını oraya yatırdı

Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından iş hayatına odaklanan Hadise konserlerden ve rol aldığı reklam filmlerinden kısa sürede servet kazandı. Dinçerler ile ayrılığının ardından birlikte yaşadıkları Riva'daki evden taşınan ünlü popçu geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın aldı. Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.