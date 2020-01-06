Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Hadise bu sefer bambaşka bir haberle adından söz ettirdi. Yatırımlarını yurtdışına yapan Hadise bu kez ev almak için İtalya'yı seçti. Geçtiğimiz yaz aylarında annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatil için İtalya'nın Como Gölü kıyısına gönderen güzel şarkıcı, buralara hayran kaldı. Daire fiyatlarını araştırmaya başlayan Hadise buradan ev alması durumunda George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarına komşu olacak.