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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Hadise bu sefer bambaşka bir haberle adından söz ettirdi. Yatırımlarını yurtdışına yapan Hadise bu kez ev almak için İtalya'yı seçti. Geçtiğimiz yaz aylarında annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatil için İtalya'nın Como Gölü kıyısına gönderen güzel şarkıcı, buralara hayran kaldı. Daire fiyatlarını araştırmaya başlayan Hadise buradan ev alması durumunda George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarına komşu olacak.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 17:25
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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise İtalya'da beğendiği evi almak için 20 milyon TL'yi gözden çıkardı.

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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, Temmuz ayında annesini Gülnihal Açıkgöz'ü tatile gönderdiği İtalya'nın Como Gölü kıyısında ev arayışlarına başladı.

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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

İtalya'nın masalları aratmayan Como Gölü kıyısına hayran kalan ünlü şarkıcının daire fiyatlarını incelediği ortaya çıktı.

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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Milliyet'in verdiği habere göre şarkıcı istediği ev için yaklaşık 3 milyon euro'yu yani 20 milyon lirayı gözden çıkardı.

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Hadise 20 milyon lirayı gözden çıkardı! George Clooney’e komşu olacak

Mayıs ya da haziran ayında yeniden Como Gölü'ne gidecek şarkıcı, aksilik çıkmazsa istediği evi satın alarak, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve Amerikalı oyuncu George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlere de komşu olacak.