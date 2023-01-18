Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

Paylaşımları için 100 bin TL aldığı konuşulan sosyetik, özellikle lüks markalarla iş birlikleri yaptı. Bunlar arasında 60 ml'si 6.100 TL'ye satılan bir krem markası ile yine 50 ml'lik kremi 2.300 TL'ye satan dünyaca ünlü bir kozmetik firması vardı.