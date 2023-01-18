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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından sosyal medya fenomeni olan Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyadan tanıtmaya başladı. "Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl" dediği paylaşımları için 100'er bin TL'yi cebine koyan sosyetik isim makyajsız haliyle kameralara yakalandı. Yüzündeki sivilceler "İşte fenomenliğin gerçek yüzü" dedirtti.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:14
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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra şöhreti yakalayan Nazlı Sabancı, Instagram fenomenliğine soyundu.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

Paylaşımları için 100 bin TL aldığı konuşulan sosyetik, özellikle lüks markalarla iş birlikleri yaptı. Bunlar arasında 60 ml'si 6.100 TL'ye satılan bir krem markası ile yine 50 ml'lik kremi 2.300 TL'ye satan dünyaca ünlü bir kozmetik firması vardı.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

Bu kremler sayesinde cildinin pürüzsüz olduğunu söyleyen Nazlı Sabancı, önceki gün eşiyle beraber Etiler'deydi.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

En doğal haliyle gezen sosyetik, gazetecileri görünce hızla aracına bindi.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı

NEREDE O PAHALI KREMLER!

Nedeni ise Nazlı Sabancı'nın makyajsız görüntü vermek istememesiydi. En pahalı krem markalarıyla Instagram'da cebini dolduran sosyetiğin yüzündeki sivilceler, şaşkınlık yarattı.