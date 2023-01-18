18 Ocak 2023, Çarşamba
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı makyajsız yakalandı! Nereye kaçacağını şaşırdı
Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından sosyal medya fenomeni olan Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyadan tanıtmaya başladı. "Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl" dediği paylaşımları için 100'er bin TL'yi cebine koyan sosyetik isim makyajsız haliyle kameralara yakalandı. Yüzündeki sivilceler "İşte fenomenliğin gerçek yüzü" dedirtti.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:14
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