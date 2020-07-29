Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Çeşme'de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde bir plajda görüntülenmişti. Nazlı Kayı'nın kendisini öpen Hacı Sabancı'ya karşı soğuk tavrı için "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış" yorumları yapılmıştı. Hacı Sabancı, sevgilisinin gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Nazlı Kayı'ya hediye alan Sabancı servet harcadı.