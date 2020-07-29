29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Çeşme'de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde bir plajda görüntülenmişti. Nazlı Kayı'nın kendisini öpen Hacı Sabancı'ya karşı soğuk tavrı için "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış" yorumları yapılmıştı. Hacı Sabancı, sevgilisinin gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Nazlı Kayı'ya hediye alan Sabancı servet harcadı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:32
  • 1
  • 5
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Çeşme'de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

  • 3
  • 5
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

SERVET HARCADI

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. "Ünlülerin saatçisi" olarak tanınan Hasan Keydal'ı ziyaret eden genç işadamı, sevgilisi için Audemars Piguet marka bir saat satın aldı.

  • 4
  • 5
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı

Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.

  • 5
  • 5
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için servet harcadı