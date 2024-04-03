Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi Pınar Deniz'in... Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Yargı'nın yıldızıyla evliymiş!

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin unutulmaz oyuncu Ahmet Sezerel'in eşi Yargı dizisinin başrolüyle evliymiş! Usta oyuncu, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul gibi sinema dünyasının duayen isimleriyle bir araya geldiği Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazındı. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Sezerel'in eşi Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi tanınmış isimlerin başrolünde olduğu Yargı'nın yıldızı çıktı! İşte Ahmet Sezerel'in güzel eşi...