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Haberler Galeri Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi Pınar Deniz'in... Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Yargı'nın yıldızıyla evliymiş!

Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi Pınar Deniz'in... Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Yargı'nın yıldızıyla evliymiş!

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin unutulmaz oyuncu Ahmet Sezerel'in eşi Yargı dizisinin başrolüyle evliymiş! Usta oyuncu, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul gibi sinema dünyasının duayen isimleriyle bir araya geldiği Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazındı. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Sezerel'in eşi Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi tanınmış isimlerin başrolünde olduğu Yargı'nın yıldızı çıktı! İşte Ahmet Sezerel'in güzel eşi...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:31
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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Yargı’nın yıldızıyla evliymiş! Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi Pınar Deniz’in...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak tanınan Ahmet Sezerel, uzun yıllar boyunca Türk sinemasında önemli bir yere sahip oldu. Özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde canlandırdığı Çalışkan Ahmet karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu, son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Yargı’nın yıldızıyla evliymiş! Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi Pınar Deniz’in...

Ahmet Sezerel bu sefer de eşi ile hayranlarını şaşırttı.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Yargı’nın yıldızıyla evliymiş! Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi Pınar Deniz’in...

Sezerel'in, oyuncu eşi birçok kişi için sürpriz oldu.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Yargı’nın yıldızıyla evliymiş! Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi Pınar Deniz’in...

Usta oyuncunun biricik eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'dir.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Yargı’nın yıldızıyla evliymiş! Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi Pınar Deniz’in...

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.