Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar 'Binbir Gece' dizisinde...

"Hababam Sınıfı" filminin unutulmaz karakterlerinden biri olan felsefe öğretmeni Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Ünlü oyuncunun kızının, kendisinden daha ünlü biri olduğu ortaya çıktı. İşte Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın oyuncu kızı...