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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar 'Binbir Gece' dizisinde...

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar 'Binbir Gece' dizisinde...

"Hababam Sınıfı" filminin unutulmaz karakterlerinden biri olan felsefe öğretmeni Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Ünlü oyuncunun kızının, kendisinden daha ünlü biri olduğu ortaya çıktı. İşte Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın oyuncu kızı...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:41
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Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar ’Binbir Gece’ dizisinde...

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı", sevilen karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştur. Bu filmde felsefe öğretmeni Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın kızının da ünlü olduğunu duyanlar adeta şaşkına döndü.

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Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar ’Binbir Gece’ dizisinde...

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Akil Öztuna, Hababam Sınıfı serisinde felsefe hocasını canlandırmıştı.

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Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar ’Binbir Gece’ dizisinde...

Usta oyuncu, Türk Sinemasını en unutulmaz klasiklerinden biri olan 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakteriyle de hafızalara kazınmıştı.

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Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar ’Binbir Gece’ dizisinde...

Kült filmler arasında yer alan "Tosun Paşa"nın arkasında bir trajedi yatıyormuş. Filmin çekimleri sırasında Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmiş.

Bu trajik olay, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından birinin ani ve üzücü bir şekilde hayata veda etmesine sebep olmuş.

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde, "Tosun Paşa" ve "Hababam Sınıfı" gibi kült filmlerin çekimleri aynı anda sürdürülüyormuş.

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Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı da meğer ünlüymüş! Bir zamanlar ’Binbir Gece’ dizisinde...

Trajik ölümüyle şaşırtan Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Usta ismin kızı "Binbir Gece" dizisinin yıldızıymış meğer..