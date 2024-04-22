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Haberler Galeri 'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i bakın ne halde! Ahmet Sezerel'i şimdi gören tanıyamıyor...

'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i bakın ne halde! Ahmet Sezerel'i şimdi gören tanıyamıyor...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi pek çok filme hayat veren Sezerel, oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. İşte 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son hali...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:13
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’Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i bakın ne halde! Ahmet Sezerel’i şimdi gören tanıyamıyor...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmiş bir isimdi. Özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde canlandırdığı Çalışkan Ahmet karakteri ile unutulmaz bir iz bırakan Sezerel, son haliyle ağızları açık bıraktı.

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’Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i bakın ne halde! Ahmet Sezerel’i şimdi gören tanıyamıyor...

Ahmet Sezerel, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da hayranlarını şaşırtıyor. Meğer, Sezerel'in eşi de oyuncuymuş. Usta oyuncunun biricik eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'dir.

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’Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i bakın ne halde! Ahmet Sezerel’i şimdi gören tanıyamıyor...

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.

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’Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i bakın ne halde! Ahmet Sezerel’i şimdi gören tanıyamıyor...

Avni Yalçın

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’Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i bakın ne halde! Ahmet Sezerel’i şimdi gören tanıyamıyor...

Engin Altan Düzyatan