'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i bakın ne halde! Ahmet Sezerel'i şimdi gören tanıyamıyor...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi pek çok filme hayat veren Sezerel, oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. İşte 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son hali...