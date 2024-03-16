16 Mart 2024, Cumartesi
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i bir de şimdi görün! "Yıllar hiç acımamış"
Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, unutulmaz rolleriyle milyonların gönlünü fethetmiş bir efsane olarak tanınıyor. Özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'i olarak bilinen usta oyuncu, şimdilerde son haliyle gündem oluyor. İşte 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki görüntüsü...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:21
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