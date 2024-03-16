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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i bir de şimdi görün! "Yıllar hiç acımamış"

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i bir de şimdi görün! "Yıllar hiç acımamış"

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, unutulmaz rolleriyle milyonların gönlünü fethetmiş bir efsane olarak tanınıyor. Özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'i olarak bilinen usta oyuncu, şimdilerde son haliyle gündem oluyor. İşte 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki görüntüsü...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:21
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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i bir de şimdi görün! Yıllar hiç acımamış

Hababam Sınıfı Uyanıyor'un Çalışkan Ahmet'i olarak da bilinen usta oyuncu, Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran önemli isimlerden biri oldu. Şimdilerde 70 yaşında olan Sezerel'in son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i bir de şimdi görün! Yıllar hiç acımamış

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Sezerel, sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda özel hayatıyla da hayranlarını şaşırtmayı başardı.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i bir de şimdi görün! Yıllar hiç acımamış

Eşi ise birçok dizi ve filmde tanınan, şimdilerde ise Yargı dizisinde sevilen bir karaktere hayat veren bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

Öte yandan son haliyle de herkesi şaşırtmayı başaran usta oyuncuya bazı takipçileri, "Yıllar hiç acımamış", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulundu.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i bir de şimdi görün! Yıllar hiç acımamış

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri...

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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i bir de şimdi görün! Yıllar hiç acımamış

Avni Yalçın