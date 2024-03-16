Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin Çalışkan Ahmet'iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i bir de şimdi görün! "Yıllar hiç acımamış"

Eşi ise birçok dizi ve filmde tanınan, şimdilerde ise Yargı dizisinde sevilen bir karaktere hayat veren bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

Öte yandan son haliyle de herkesi şaşırtmayı başaran usta oyuncuya bazı takipçileri, "Yıllar hiç acımamış", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulundu.