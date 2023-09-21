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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Güzel oyuncu Selma Ergeç, annesi ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, annesine gelen soru üzerine "Türkçe bilmiyor arkadaşlar, annemi pas geçerseniz sevinirim" dedi. Elizabet Hanım ise güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan anne-kız için "Güzellik genetik", "Selma'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 14:37
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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, önceki gün annesi Elizabet Hanım ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Annesi ile el ele alışveriş turuna çıkan oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Yeni sezonda rol alacağı olası proje için görüşmeler yaptığını ifade eden 44 yaşındaki oyuncu, "İşler hakkında netleşmeden konuşmam doğru olmaz" demekle yetindi.

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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Ergeç, Elizabet Hanım'a yöneltilen sorular üzerine, "Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar, annemi pas geçerseniz sevinirim" açıklamasını yaptı.

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Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun annesi ise güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan anne-kız için "Güzellik genetik", "Selma'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.