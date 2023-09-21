Güzelliği ondan miras! Selma Ergeç’in annesi hayran bıraktı

Güzel oyuncu Selma Ergeç, annesi ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, annesine gelen soru üzerine "Türkçe bilmiyor arkadaşlar, annemi pas geçerseniz sevinirim" dedi. Elizabet Hanım ise güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan anne-kız için "Güzellik genetik", "Selma'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.