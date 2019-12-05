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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü oyuncu büründükleri rollerle tanınmaz hale geldi. Güzelliğiyle etkileyen kadın oyuncular bazı projelerinde öyle karakterleri canlandırdılar ki, onları tanımak imkandızdı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 09:57
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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü yıldızların aldıkları roller için katlandıkları kimi zaman eziyet oldu. Güzellikleriyle tanınan birçok kadın oyuncu, rolleri gereği girdikleri hallerle tanınmaz hale geldiler..Bored Panda sitesi ünlü yıldızların tanınmayacak hallerini derledi.

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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Siz onun böyle göründüğüne bakmayın, o aslında ünlü bir yıldız, iyi bir oyuncu. Ve öyle bir hale geldi ki herkesin ağzı açık kaldı.

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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

O da onlardan biri. Ve oyuncu listesinde adı olmasa kimse onu tanıyamayacak.

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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Bu isim Naomi Grossman'dan başkası değil. American Horror Story için bu hale bürünen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor.

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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.