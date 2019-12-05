Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Kimse gözlerine inanamadı

Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü oyuncu büründükleri rollerle tanınmaz hale geldi. Güzelliğiyle etkileyen kadın oyuncular bazı projelerinde öyle karakterleri canlandırdılar ki, onları tanımak imkandızdı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...