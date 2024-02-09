Güzel oyuncu Melisa Döngel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Döngel, bu sefer de bir aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Üstelik, geçtiğimiz günlerde bir başka oyuncuyla adı anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla ilişki yaşadığı iddia edildi. İşte Melisa Döngel'in birliktelik yaşadığı o isim...