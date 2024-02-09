09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Güzel oyuncu Melisa Döngel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Döngel, bu sefer de bir aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Üstelik, geçtiğimiz günlerde bir başka oyuncuyla adı anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla ilişki yaşadığı iddia edildi. İşte Melisa Döngel'in birliktelik yaşadığı o isim...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:59
  • 1
  • 93
Güzel oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Son zamanlarda, Döngel'in bir futbolcu ile aşk yaşadığına dair söylentiler medyada dolaşmaya başladı. İşte o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 93
Güzel oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel hakkında son günlerde magazin dünyasını sallayan bomba bir iddia ortaya atıldı. Döngel'in, kısa süre önce rapçi Sefo ile birliktelik yaşadıktan sonra aradığı mutluluğu Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper ile bulduğu iddia edildi.

  • 3
  • 93
Güzel oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

İddialara göre, yeşil sahalarda başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın, güzel oyuncu Melisa Döngel'in kalbini 2024 yılının başlarında kazandığı söyleniyor.

  • 4
  • 93
Güzel oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Yılmaz'ın, Döngel ile gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve ikilinin gizlice görüştüğü iddia ediliyor.

  • 5
  • 93
Güzel oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz aşkı ortaya çıktı! Meğer Galatasaraylı futbolcuyla...

Hatta, ilişkilerini yakın çevrelerinden dahi gizleyen ikili, birlikteliklerini resmi olarak açıklamak için uygun zamanı bekledikleri konuşuluyor.