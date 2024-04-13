Güzel Köylü'nün Gül'ü Gizem Karaca'nın annesini gören hayran kaldı! "Abla - kardeş gibiler" Güzelliğinin sırrı...

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Adını Feriha Koydum' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, son olarak ATV'de yayınlanan Safir dizisinde rol aldı. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, İstanbul'dan taşınıp köy hayatı yaşamayı tercih etmişti. Son olarak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunarak adından söz ettiren Karaca, bu sefer de annesi Münevver Karaca ile gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın güzeller güzeli annesi...