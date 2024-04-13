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Haberler Galeri Güzel Köylü'nün Gül'ü Gizem Karaca'nın annesini gören hayran kaldı! "Abla - kardeş gibiler" Güzelliğinin sırrı...

Güzel Köylü'nün Gül'ü Gizem Karaca'nın annesini gören hayran kaldı! "Abla - kardeş gibiler" Güzelliğinin sırrı...

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Adını Feriha Koydum' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, son olarak ATV'de yayınlanan Safir dizisinde rol aldı. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, İstanbul'dan taşınıp köy hayatı yaşamayı tercih etmişti. Son olarak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunarak adından söz ettiren Karaca, bu sefer de annesi Münevver Karaca ile gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 12:54
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Güzel Köylü’nün Gül’ü Gizem Karaca’nın annesini gören hayran kaldı! Abla - kardeş gibiler Güzelliğinin sırrı...

Bir dönem 'Güzel Köylü' dizisinde 'Gül' karakteriyle hafızalara kazınan oyucu Gizem Karaca, katıldığı bir programla gündem oldu.

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Güzel Köylü’nün Gül’ü Gizem Karaca’nın annesini gören hayran kaldı! Abla - kardeş gibiler Güzelliğinin sırrı...

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine giren ve evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın annesi Münevver Karaca, şu anda gündemin odağında.

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Güzel Köylü’nün Gül’ü Gizem Karaca’nın annesini gören hayran kaldı! Abla - kardeş gibiler Güzelliğinin sırrı...

2011 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Karaca, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuştu.

Karaca, ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkmak istediğini de açıkladı: "Mesleğimi evcilik oyununa benzetiyorum. Hangi karakteri oynayacaksam, önceden araştırmasını yapıp o role bürünüyorum. Deli, tutarsız, antipatik bir karakteri canlandırmak isterdim."

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Güzel Köylü’nün Gül’ü Gizem Karaca’nın annesini gören hayran kaldı! Abla - kardeş gibiler Güzelliğinin sırrı...

Yaptığı açıklamalar sonrası, Gizem Karaca'nın hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Özellikle annesi Münevver Karaca'yı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Güzel Köylü’nün Gül’ü Gizem Karaca’nın annesini gören hayran kaldı! Abla - kardeş gibiler Güzelliğinin sırrı...

Bazı sosyal medya takipçileri, "Annesinin kopyası", "Güzellik ailede genetik" , "Kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.