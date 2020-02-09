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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Güvecin dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin izleyenleri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Güvercin dizisinin 'Kenan' karakteri ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Daha önce ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki kötü karakter 'Vedat' rolüyle akıllara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Güvercin'in Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi kim? Bakın ünlü oyuncunun eşi kim çıktı? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 17:35
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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Güvecin dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin izleyenleri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Güvercin dizisinin 'Kenan' karakteri ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Daha önce ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki kötü karakter 'Vedat' rolüyle akıllara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Güvercin'in Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi kim? Bakın ünlü oyuncunun eşi kim çıktı? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Aras Bulut İynemli - Bige Önal

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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Aras Bulut İynemli - Bige Önal

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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu eşiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.