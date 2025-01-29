29 Ocak 2025, Çarşamba
Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Müge Anlı çileden çıktı: "Siz kafayı mı yediniz?"
Müge Anlı'nın programında, dikkat çeken bir olay gündeme geldi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olayda, 6 çocuk babası Samet, 'Mama almaya gidiyorum' diyerek evden ayrılmış ve bir süre sonra eski eşinin yanından çıkmıştı. Dünkü yayında ise Samet'in karısı ile eski eşi arasında büyük bir kavga yaşandı. Programında bugünkü yayınında ortaya atılan büyü iddiası ise Müge Anlı'yı sinirlendirdi.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:09