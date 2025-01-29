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Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Müge Anlı çileden çıktı: "Siz kafayı mı yediniz?"

Müge Anlı'nın programında, dikkat çeken bir olay gündeme geldi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olayda, 6 çocuk babası Samet, 'Mama almaya gidiyorum' diyerek evden ayrılmış ve bir süre sonra eski eşinin yanından çıkmıştı. Dünkü yayında ise Samet'in karısı ile eski eşi arasında büyük bir kavga yaşandı. Programında bugünkü yayınında ortaya atılan büyü iddiası ise Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:09
Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran 33 yaşındaki Afet Karaçöy, "mama almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

Kayıp eş Samet, dört çocuğunun annesi olan eski karısının yanından çıktı. Anlı bugünkü yayında Samet'i ve eski karısı Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Samet'in Sabriye'den de 4 çocuğu vardı.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

Müge Anlı, dünkü yayınında Samet ve Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Ancak Samet'in "Ben Sabriye'yi istemiyorum." sözleri ortalığı karıştırdı.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

İlk kez canlı yayında yüzleşen taraflar birbirlerine saldırdı. Sabriye ve Afet'in kavgasını güvenlikler zor ayırdı.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

ESKİ EŞİNİN ADI İLE SESLENDİ

Yayının ardından ise oldukça ilginç anlar yaşandı. Samet, resmi nikahlı eşi Afet'e yanlışlıkla eski eşi Sabriye'nin adı ile seslendi. Afet, "Ben kocama çok aşığım. Her şeyi onda tattım. O bana aşık değil ama ben onu çok seviyorum. Ona artık ne güvenirim ne inanırım. Ona güvenmiyorum. Bana ve çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Hovardalığı bıraksın artık" dedi.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

O ösözler üzerine Müge Anlı da " Yapılmayacak bir şeyi yapmışsın" dedi.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

6 çocuk babası Samet, "Eşimden özür diliyorum. Hatalarımdan dolayı çok pişmanım. Hepsini telafi edeceğim. Boşluğa düştüm. Bu saatten sonra eşimin sözünün dışına çıkmayacağım. Eşime burada söz veriyorum. Bundan sonra çalışıp çocuklarıma ve eşime bakacağım. Eşimi seviyorum. Her şeye kabulüm. Cezamı çekmeye razıyım. Bu saatten sonra eşimi üzersem netice ne olursa olsun razıyım. Allah'ın izniyle hepsi olacak" dedi.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

"PEŞİMİ BIRAK"

Samet, ayrıca Sabriye'ye "Ben Afet ile mutluyum, huzurluyum. Benim peşimi bırak. Çocuklarımı kullanarak beni eve çağırma" diyerek seslendi. Bu sözler üzerine Sabriye, "Bir sürü adam var elimde ben Samet'e mi kaldım? Ben eve zorla mı getirdim? Ben onu istesem 6 yıl önce boşamazdım. O videoyu ben inat olarak paylaştım. Videoda hiç zorla duruyor gibi değil. Samet bana geldiğinde Afet'in köpek gibi peşinde olduğunu, çok yılışık olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Büyü iddiasına Müge Anlı’dan tepki: Siz kafayı mı yediniz?

Bu iddiaları yalanlayan Sabriye, "Eve gelsinler silahı alsınlar" dedi.

Afet ise Sabriye'nin kocasına büyü yaptığını söyledi. Bu sözleri destekleyen Samet, "Benim annem söyledi. Eve geliyordum ağzımı dilimi açamıyordum. Annem evde büyü bulmuş" dedi.

Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Müge Anlı çileden çıktı: Siz kafayı mı yediniz?

"SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?"

Samet'in sözlerine gülen Müge Anlı, "Sen kimsin sana kim büyü yapsın be? Siz kafayı mı yediniz? Büyü yapılacaksa bağlanacak kişi sen misin? İşsiz, güçsüz çoluğunu çocuğunu terk eden adama büyü mü yapılır?" şeklinde konuştu. Afet ise eşine son bir şans vereceğini açıkladı.