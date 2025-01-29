Güvenlik görevlileri zor ayırmıştı! Müge Anlı çileden çıktı: "Siz kafayı mı yediniz?"

"PEŞİMİ BIRAK"

Samet, ayrıca Sabriye'ye "Ben Afet ile mutluyum, huzurluyum. Benim peşimi bırak. Çocuklarımı kullanarak beni eve çağırma" diyerek seslendi. Bu sözler üzerine Sabriye, "Bir sürü adam var elimde ben Samet'e mi kaldım? Ben eve zorla mı getirdim? Ben onu istesem 6 yıl önce boşamazdım. O videoyu ben inat olarak paylaştım. Videoda hiç zorla duruyor gibi değil. Samet bana geldiğinde Afet'in köpek gibi peşinde olduğunu, çok yılışık olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.