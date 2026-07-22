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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor 2026'da yarışan profesyonel boksör Seren Ay Çetin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çetin'in denizden paylaştığı videoya, Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz oyuncusu Güven Hokna'nın yaptığı yorum kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 1

Survivor 2026'da yarıştığı dönemde hem performansı hem de diskalifiye kararıyla gündem olan profesyonel boksör Seren Ay Çetin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 2

Tatil sezonunda deniz kenarında çektiği bir Reels videosunu Instagram hesabından paylaşan Çetin, gönderisine "Kiminle gitmek istersin?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın altına, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna'nın yaptığı yorum dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 3

"DENİZİ PİSLETİYORSUN" YORUMU GÜNDEM OLDU

Güven Hokna, Seren Ay Çetin'in videosunun altına "Denizi pisletiyorsun" yorumunu yazdı. Beklenmedik mesaj, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar arasında da tartışma başlattı.

SEREN AY ÇETİN: "KENDİSİNE HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Yoruma ilk olarak "Anlamadım?" yanıtını veren Seren Ay Çetin, daha sonra yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 4

"HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Çetin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca Yaprak Dökümü'nde severek izlediğim ve mesleğine saygı duyduğum Güven Hokna Hanım'ın videoma yaptığı yorum karşısında şok oldum ve kendisine hiç yakıştıramadım."

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 5

"AMAN AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN"

Yaşananların ardından aynı videoyu yeniden paylaşan Çetin, Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz repliklerinden birine gönderme yaparak, "Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece." notunu düştü.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 6

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

İki isim arasında yaşanan bu dikkat çekici sosyal medya diyaloğu, kısa sürede gündem olurken çok sayıda kullanıcı da yorumlarıyla tartışmaya katıldı.

İşte sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları:

"Hayriye kendi kızlarını sevmedi, seni mi sevecek? Boşver Serom"

"Bir yarışmaya bakarak hiç kimseye bu söylenmez. Bence sempatik bir kızdı, yarışmaya renk katıyordu... İlginç."

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e: "Denizi pisletiyorsun" yorumu tepki çekti 7

"Ağzının tadı kaçmış yine."

"Çok ayıp. Torunu yaşındaki bir genç kıza ettiği lafa bak. Yaşıtlarınla uğraşın hanımefendi. Serenay sizin yanınızda daha bebek. Takılma sen Serenay, bak keyfine."

"O yapmaz, Oğuz yazmıştır."

"Bu derece sevilmiyorsun, daha neyini anlayamadın?"

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