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Güneşin Kızları'nın Nazlı'sıydı! Burcu Özberk'in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir dönem başrolünde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Emre Kınay'ın yer aldığı Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Özberk, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliğiyle göz dolduran oyuncu, bu sefer de eski halleriyle gündeme getirildi. Özberk'in estetiksiz hallerini görenler şaştı kaldı. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:53 Güncelleme: 28.06.2024 10:53
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Güneşin Kızları’nın Nazlı’sıydı! Burcu Özberk’in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Ünlülerin estetiksiz halleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Bu isimler arasından oyuncu Burcu Özberk de yer alıyor.

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Güneşin Kızları’nın Nazlı’sıydı! Burcu Özberk’in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Güneşin Kızları’nın Nazlı’sıydı! Burcu Özberk’in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Daha önce 'estetiğim yok' diyerek açıklama yapan Özberk, yıllar içindeki değişimiyle takipçileri şaşırttı.

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Güneşin Kızları’nın Nazlı’sıydı! Burcu Özberk’in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Önceki hali de güzelmiş', Bu da mı estetikli' gibi yorumlar yaptı.

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Güneşin Kızları’nın Nazlı’sıydı! Burcu Özberk’in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

İşte Burcu Özberk başka olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...