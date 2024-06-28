Güneşin Kızları'nın Nazlı'sıydı! Burcu Özberk'in estetiksiz haline bakın nasılmış! Meğer Hande Erçel gibi...

Oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir dönem başrolünde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Emre Kınay'ın yer aldığı Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Özberk, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliğiyle göz dolduran oyuncu, bu sefer de eski halleriyle gündeme getirildi. Özberk'in estetiksiz hallerini görenler şaştı kaldı. İşte o görüntüler...