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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

atv ekranının yeni sezonda izleyiciyle buluşacağı Ben Bu Cihana Sığmazam'da detaylar belli olmaya başladı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde "Cezayir Türk" karakteriyle Oktay Kaynarca yer alıyor. Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda hangi oyuncular var? Ben Bu Cihana Sığmaza oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 18:09
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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi heyecanla bekleniyor. Cezayir Türk karakteriyle Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi, konusu ve hikayesiyle şimdiden gündeme oturdu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda hangi oyuncular var? Ben Bu Cihana Sığmaza oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor. Cezayir, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI VE ROLLERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosu birbirinden iddialı oyuncularla güçlenirken Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş gibi önemli isimler kadroya dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tam kadrosu ise şu şekilde oldu: