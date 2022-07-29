Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...

atv ekranının yeni sezonda izleyiciyle buluşacağı Ben Bu Cihana Sığmazam'da detaylar belli olmaya başladı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde "Cezayir Türk" karakteriyle Oktay Kaynarca yer alıyor. Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda hangi oyuncular var? Ben Bu Cihana Sığmaza oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...