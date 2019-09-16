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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti

Gülşen geçtiğimiz günlerde Londra'da okula başlayan oğlu Azur'la birlikte yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' diyerek, oğlunun Londra'da eğitim göreceğini açıkladı. Gülşen'in yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim ise dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Takipçileri 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu. İşte yüzündeki değişimle gündeme gelen Gülşen'in dikkat çeken değişimi.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:47
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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti

Gülşen oğlu Azur Benan'la birlikte Londra'ya gitti. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte paylaştığı son fotoğraf ise olay oldu. Ünlü şarkıcı, 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' diyerek, oğlunun Londra'da eğitim göreceğini açıkladı.

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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti

Gülşen'in yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim dikkat çekti. Takipçileri 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu. İşte Gülşen'in yüzündeki değişim.

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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti
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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti
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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti

Murat Dalkılıç ile bir küs bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.