Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti

Murat Dalkılıç ile bir küs bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.