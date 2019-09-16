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Gülşen’in yüzüne ne oldu? Değişimi dikkat çekti
Gülşen geçtiğimiz günlerde Londra'da okula başlayan oğlu Azur'la birlikte yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' diyerek, oğlunun Londra'da eğitim göreceğini açıkladı. Gülşen'in yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim ise dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Takipçileri 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu. İşte yüzündeki değişimle gündeme gelen Gülşen'in dikkat çeken değişimi.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:47
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