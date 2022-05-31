Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: "Aysel Gürel olmuşsun"

Giyim tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen bu kez estetiğin dozunu kaçırdı. Dün akşam katıldığı ödül töreninde yine kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı değişimiyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Gülşen'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Sana ne oldu böyle?" ,"Aysel Gürel olmuşsun" , "Michael Jackson gibisin" yorumları yaptı. İşte Gülşen'in estetten önceki ve sonraki halleri...