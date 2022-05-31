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Haberler Galeri Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: "Aysel Gürel olmuşsun"

Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: "Aysel Gürel olmuşsun"

Giyim tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen bu kez estetiğin dozunu kaçırdı. Dün akşam katıldığı ödül töreninde yine kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı değişimiyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Gülşen'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Sana ne oldu böyle?" ,"Aysel Gürel olmuşsun" , "Michael Jackson gibisin" yorumları yaptı. İşte Gülşen'in estetten önceki ve sonraki halleri...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:44
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Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: Aysel Gürel olmuşsun

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu.

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Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: Aysel Gürel olmuşsun

Ünlü şarkıcı, dün akşam bir derginin ödül gecesine katıldı.

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Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: Aysel Gürel olmuşsun

AYSEL GÜREL'E BENZETİLDİ

Gülşen, kombiniyle yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Kıyafet tercihiyle dikkat çeken şarkıcı, merhum sanatçı Aysel Gürel'e benzetildi.

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Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: Aysel Gürel olmuşsun

İşte Gülşen'in olay olan son hali...

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Gülşen estetiği abarttı! Son hali hayal kırıklığı yarattı: Aysel Gürel olmuşsun

Gülşen