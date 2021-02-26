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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Pandemi döneminde saçlar… Gülşen Bubikoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Pandemi döneminde saçlar…
'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Rol aldığı filmlerle döneme damgasını vuran Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Uzun yıllardır ekranlarda uzak kalan ve pandemi dönemini evinde geçiren Bubikoğlu yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 15:46
Yeşilçam'ın yıldız oyunculardan biri olan Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımla yaptığı sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan ve sinemanın altın çağına damga vuran Bubikoğlu, uzun süre önce kameraların uzağında sakin bir hayat sürmeye başladı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan yıldız oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Pandemi döneminde vaktini evinde geçiren güzel oyuncu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.
'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notunu yazan Gülşen Bubikoğlu'na beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar…