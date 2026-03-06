Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız'dan piramitlerde romantik teklif

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yıldız, Mısır'da tarihi piramitlerin önünde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti.

Şimdilerde "Güller ve Günahlar" dizisinin sevilen oyuncusu Doğaç Yıldız, bir süredir devam eden mutlu birlikteliğini evliliğe taşıma kararı aldı.

Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh'a unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak rotayı Mısır'a çevirdi. Mısır gezisi sırasında tarihi piramitleri ziyaret eden çift, hayatlarının en özel anlarından birini yaşadı.

Yıldız, binlerce yıllık piramitlerin önünde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti.

Başak Çoruh'un bu romantik teklife cevabı ise "Evet" oldu.