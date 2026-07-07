Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı"
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, grubun dağılma sürecine ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşananların kendisini uzun süre yıprattığını söyleyen Ergül, hakkındaki iddialara da yanıt verdi.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, grubun dağılma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yaşananların kendisini yıprattığını belirten Ergül, hakkındaki bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
2000'li yılların en popüler müzik grupları arasında yer alan Hepsi; Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'dan oluşuyordu. Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından yoluna üç kişi devam eden ekip, bir süre sonra müzik çalışmalarını sonlandırdı.
Grubun dağılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ayrılık süreci gündemdeki yerini korudu. Eski üyelerin zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, yaşanan kırgınlıkların devam ettiği şeklinde yorumlandı.
"YILLARCA GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"
Gülçin Ergül, daha önce yaptığı bir açıklamada ayrılık sürecinde yanlış anlaşıldığını ve uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirmişti.
Arkadaşları hakkında olumsuz konuşmak istemediği için yaşananlara yanıt vermediğini belirten Ergül, "İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
DERYA ULUĞ KONSERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Gülçin Ergül, Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava'daki konserini izlemeye geldi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcıya, Hepsi grubuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalar hatırlatıldı.
Geçmişte yaşananlara ilişkin konuşan Ergül, bazı konuların kendisini hâlâ etkilediğini belirtti.