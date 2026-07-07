Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı"

Grup üyeleri arasındaki kırgınlıklara değinen Gülçin Ergül, "Biz bazı şeyleri köprüleri yakarak harcadık bence. Yani ben kendi adıma o şekilde düşünmüyorum ama çok konuşuldu. Bu da beni çok yıprattı. Onları yutup da hiç olmamış gibi yapamıyorum. Orada da biraz haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

"BU BİR KARALAMAYDI"

Gülçin Ergül'e, Hepsi grubunun dağılmasında etkisinin olduğu yönündeki iddialar da soruldu. Hakkındaki söylemlere yanıt veren şarkıcı, "Evet ama bu bir karalamaydı bence. Dediğim gibi her şey etkileşim. Ben uzun süre çok konuşmamaya çalıştım ama bazı bilinen yanlışları düzeltmekten çekinmemem gerekiyormuş ki insanlar doğruları öğrensin" ifadelerini kullandı.

Ergül'ün yıllar sonra Hepsi grubunun dağılma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.