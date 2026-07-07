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Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, grubun dağılma sürecine ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşananların kendisini uzun süre yıprattığını söyleyen Ergül, hakkındaki iddialara da yanıt verdi.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 1

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, grubun dağılma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yaşananların kendisini yıprattığını belirten Ergül, hakkındaki bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 2

2000'li yılların en popüler müzik grupları arasında yer alan Hepsi; Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'dan oluşuyordu. Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından yoluna üç kişi devam eden ekip, bir süre sonra müzik çalışmalarını sonlandırdı.

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Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 3

Grubun dağılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ayrılık süreci gündemdeki yerini korudu. Eski üyelerin zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, yaşanan kırgınlıkların devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 4

"YILLARCA GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"

Gülçin Ergül, daha önce yaptığı bir açıklamada ayrılık sürecinde yanlış anlaşıldığını ve uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirmişti.

Arkadaşları hakkında olumsuz konuşmak istemediği için yaşananlara yanıt vermediğini belirten Ergül, "İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 5

DERYA ULUĞ KONSERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gülçin Ergül, Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava'daki konserini izlemeye geldi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcıya, Hepsi grubuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalar hatırlatıldı.

Geçmişte yaşananlara ilişkin konuşan Ergül, bazı konuların kendisini hâlâ etkilediğini belirtti.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 6

"BİZ BAZI ŞEYLERİ KÖPRÜLERİ YAKARAK HARCADIK"

Grup üyeleri arasındaki kırgınlıklara değinen Gülçin Ergül, "Biz bazı şeyleri köprüleri yakarak harcadık bence. Yani ben kendi adıma o şekilde düşünmüyorum ama çok konuşuldu. Bu da beni çok yıprattı. Onları yutup da hiç olmamış gibi yapamıyorum. Orada da biraz haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Gülçin Ergül'den yıllar sonra Hepsi açıklaması: "Bu bir karalamaydı" 7

"BU BİR KARALAMAYDI"

Gülçin Ergül'e, Hepsi grubunun dağılmasında etkisinin olduğu yönündeki iddialar da soruldu. Hakkındaki söylemlere yanıt veren şarkıcı, "Evet ama bu bir karalamaydı bence. Dediğim gibi her şey etkileşim. Ben uzun süre çok konuşmamaya çalıştım ama bazı bilinen yanlışları düzeltmekten çekinmemem gerekiyormuş ki insanlar doğruları öğrensin" ifadelerini kullandı.

Ergül'ün yıllar sonra Hepsi grubunun dağılma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

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