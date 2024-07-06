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Gülben Ergen'in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! 'Olmazsa olmazım' diyerek açıkladı

Ünlülerin paylaştığı güzellik tavsiyeleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu isimler arasında Gülben Ergen de yer alıyor. Yaşını göstermeyen ünlülerden biri olan Ergen'in gençlik sırrı ortaya çıktı. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sanatçı, pürüzsüz cildinin sırrını verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 16:03
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Gülben Ergen’in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! ’Olmazsa olmazım’ diyerek açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sıkça sorulan güzellik sırrını, geçmişte vermiş olduğu bir röportajda açıklamıştı.

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Gülben Ergen’in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! ’Olmazsa olmazım’ diyerek açıkladı

"OLMAZSA OLMAZIM"

Sivilce için lavanta sabunu öneren Gülben Ergen, her gün yaptığı bakım ritüelini şöyle anlattı:

Gül suyum ve serumum olmadan günüm geçmiyor. Kil maskemiz ve lavanta suyumuz olmazsa olmazım.

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Gülben Ergen’in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! ’Olmazsa olmazım’ diyerek açıkladı

Geleneksel tıbbın da önemli ürünlerinden biri olan gül suyu sivilce ve akne gibi problemlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

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Gülben Ergen’in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! ’Olmazsa olmazım’ diyerek açıkladı

Gözenek ve yağları temizleyerek iyi bir nemlendirme için hazırlar. Ayrıca pH dengeleme özelliğiyle iyi bir toniktir. Ciltteki kirlerin giderilmesini sağlar. Göz altında yorgunluk nedeniyle oluşan morlukların geçmesi için gül suyu tercih edilebilir.

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Gülben Ergen’in güzellik sırrı: Pürüzsüz cildini buna borçluymuş! ’Olmazsa olmazım’ diyerek açıkladı

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