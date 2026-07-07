Gül Onat kanser tedavisi nedeniyle dökülen saçlarını kazıttı

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve kemoterapi tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat, saçlarını kazıttığı halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Onat'ın "Keltoş ben" notunu düştüğü kareye sevenlerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, pankreas kanseriyle mücadelesini sürdürüyor. Zorlu tedavi sürecini zaman zaman sevenleriyle paylaşan Onat, son olarak kanser tedavisi nedeniyle dökülen saçlarını kazıttığı halini ilk kez yayınladı.

"CEHENNEMİ YAŞADIM" Hastalığının 2023 yılında başladığını açıklayan Gül Onat, daha önce yaptığı açıklamada tedavi sürecinin oldukça ağır geçtiğini belirtmişti. Onat, "Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi... Bir yıl rahat geçti, sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar... Bu günlere geldim şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı sürece ilişkin samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani" demişti.

SAÇLARINI KAZITTI: "KELTOŞ BEN" Sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edilen Gül Onat, son paylaşımıyla gündeme geldi. Kanser tedavisi nedeniyle dökülen saçlarını kazıtan usta oyuncu, yeni görüntüsünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Yakın bir arkadaşıyla çekilen fotoğrafını yayınlayan Onat, paylaşımına "Keltoş ben" notunu düştü. Kısa sürede dikkat çeken kare sonrası ünlü oyuncuya dostları ve takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

BİR HAFTADA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, daha önce hastaneden yaptığı paylaşımda bir hafta içinde üç ameliyat geçirdiğini açıklamıştı.